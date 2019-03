Brexit

Uma petição 'online' para que o governo britânico renuncie à saída da União Europeia ('Brexit') teve tanto sucesso que bloqueou hoje o 'site' do parlamento britânico destinado às petições.

"Revogar o artigo 50 e permanecer na UE" é o título da petição lançada na quarta-feira por Margaret Anne Georgiadou e que, de acordo com os números no referido 'site', já regista mais de 790.000 assinaturas.

"O governo afirma repetidamente que sair da UE é a 'vontade do povo'. Temos de acabar com esta afirmação demonstrando a força do apoio público atual para permanecer na UE", indica o texto da petição, que apela ao voto assinalando que um segundo referendo "poderá nunca ser organizado".