Actualidade

Os HHY & The Macumbas trazem esta sexta-feira, ao Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, em São Miguel, um espetáculo "altamente particular e contextual" em que se misturam o free jazz, dub e jungle, numa 'performance' experimental.

O grupo editou em setembro de 2018 o seu segundo álbum de estúdio, "Beheaded Totem", mas, para o espetáculo de sexta-feira, que acontece na 'blackbox' do Arquipélago, na Ribeira Grande, trazem "algumas coisas novas e algumas coisas que vêm do disco, mas que são transformadas ao vivo para serem completamente diferentes, altamente particular e contextual", adiantou o líder do grupo, Jonathan Uliel Saldanha.

"Normalmente, fazemos ao contrário, os discos para nós servem o fim de um ciclo e não o início de um novo", explicou à agência Lusa.