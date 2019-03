Actualidade

A presidente do conselho de administração do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) repudiou hoje as críticas feitas pelo responsável da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital do Funchal e sublinhou que nenhuma cirurgia foi cancelada.

Em declarações aos jornalistas, no Funchal, Tomásia Alves considerou que as acusações de Rafael Macedo ao serviço e a alguns colegas são "infundadas, falsas e injuriosas", e referiu que "hoje foram suspensos os exames de medicina nuclear porque houve ausência do médico responsável pela unidade nos últimos dois dias".

"E nós não tínhamos informação se ele hoje viria ou não ao serviço", referiu.