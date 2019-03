Venezuela

Os Estados Unidos apelaram hoje à libertação imediata do chefe de gabinete do autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, após a sua detenção pelos serviços de informação venezuelanos.

"Os Estados Unidos condenam as ações realizadas pelos serviços de informação (do regime do Presidente venezuelano Nicolás Maduro) e a detenção de Roberto Marrero, chefe de gabinete do Presidente interino" Juan Guaidó, declarou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"Nós apelamos à sua libertação imediata e vamos pedir a responsabilização de todos os envolvidos", disse Pompeo.