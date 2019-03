Brexit

O Banco de Inglaterra anunciou hoje que mantém a principal taxa de juro em 0,75% e considerou que as incertezas do 'Brexit' continuam a penalizar a confiança e a atividade económica a curto prazo.

Num comunicado divulgado após a sua reunião de política monetária, o banco central também indicou que a indefinição em torno da saída britânica da União Europeia (UE) "continua a gerar volatilidade no preço dos ativos no Reino Unido, particularmente na taxa de câmbio da libra esterlina".

A oito dias da data inicialmente prevista para a saída da UE (29 de março), a instituição, com base em dados económicos recentes e fracos, considera que "as incertezas em torno do 'Brexit' continuam a pesar na confiança e na atividade económica a curto prazo".