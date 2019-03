Actualidade

O defesa Pepe disse hoje que Portugal está preparado para iniciar a fase de qualificação para o Euro2020 de futebol com um triunfo diante da Ucrânia, mas alerta para eventuais dificuldades no primeiro encontro do Grupo B.

"Estamos bem preparados, mas sabemos que amanhã [sexta-feira] vamos ter muitas dificuldades. Respeitamos muito a seleção da Ucrânia e temos a noção que temos de ganhar o jogo, começar bem a nossa caminhada, que espero que seja bastante positiva", afirmou o defesa central do FC Porto, em conferência de imprensa, depois do treino no Estádio da Luz, palco do jogo de sexta-feira.

Pepe, de 36 anos, aprofundou o conhecimento sobre adversário e sublinhou que quer ajudar a seleção das 'quinas' a marcar presença na fase final e voltar a erguer o troféu, tal como aconteceu em 2016, em França.