O selecionador Fernando Santos assumiu hoje que Portugal é favorito a vencer a Ucrânia, no arranque do apuramento para o Euro2020 de futebol, mas lembrou a boa campanha que a equipa de Leste realizou na Liga das Nações.

"Se não vencer, será uma desilusão para mim. Somos favoritos, estamos a jogar em casa. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Mas, do outro lado, está uma equipa que é também candidata a vencer. Estou convencido que, com as nossas armas, vamos vencer", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas no Estádio da Luz, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo B, agendado para sexta-feira e que vai decorrer no reduto dos 'encarnados'.