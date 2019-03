Actualidade

O perfil de Calouste Gulbenkian (1869-1955), na sua vida pública, como empresário e filantropo, e na privada, nos seus desejos, mistérios e contradições, é apresentado numa exposição que é inaugurada no sábado, na fundação com o seu nome, em Lisboa.

"Calouste: uma vida, não uma exposição" é o título desta mostra organizada no âmbito das celebrações dos 150 anos do nascimento do homem de negócios e filantropo, pela Fundação Calouste Gulbenkian, com curadoria de Paulo Pires do Vale.

"Uma vida é muito mais complexa do que uma identidade que pode ser exposta ou conhecida", apontou o curador, numa visita guiada para aos jornalistas, por um percurso que começa pelo fim da vida do homem de negócios arménio, revelando, desde logo, as orientações do seu espírito.