Actualidade

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa condenou o Estado a pagar uma indemnização de cerca de nove mil euros a três familiares que em 2012 foram detidos por engano pela GNR em Torres Vedras como se fossem assaltantes.

Na sentença, datada de 18 de dezembro e agora transitada em julgado, o Tribunal Administrativo de Lisboa condena o Estado a pagar uma indemnização por danos não patrimoniais de 7.700 euros, acrescidos de juros, totalizando cerca de nove mil euros.

O tribunal deu como provado que uma mulher e os dois filhos, residentes no concelho do Cadaval, foram intercetados por carros descaracterizados da GNR, no Sarge, concelho de Torres Vedras (distrito de Lisboa), em fevereiro de 2012, quando se deslocavam para esta cidade para irem trabalhar e estudar.