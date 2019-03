Idai

A Mota-Engil está a apoiar o Governo moçambicano com um milhão de dólares em obras de recuperação de estradas e pontes, para pôr vias de acesso a funcionar, disse à Lusa o administrador executivo da empresa Manuel Mota.

Como um dos maiores empregadores em Moçambique, com cerca de 2.000 trabalhadores e 20% do total da faturação em África naquele país, o grupo Mota-Engil "disponibilizou-se de imediato para apoiar, não só com trabalhos e serviços, mas também, através da Fundação Manuel António da Mota, com produtos alimentares e outros bens de primeira necessidade", afirmou o filho do empresário António Mota.

"As obras que estamos a realizar, no valor de cerca de um milhão de dólares, são custos assumidos por nós", sublinhou Manuel Mota, que assegura que nenhuma das cerca de 20 obras que o grupo tem atualmente naquele mercado foi afetada pelo ciclone Idai, que já matou pelo menos 217 pessoas em Moçambique.