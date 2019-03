Idai

A chefe de diplomacia europeia, Federica Mogherini, discutiu hoje com o primeiro-ministro, António Costa, a "tragédia terrível" em Moçambique devido ao ciclone Idai, garantindo que a União Europeia (UE) vai estar "totalmente mobilizada" para ajudar o país.

"Moçambique tem de saber que a UE e eu pessoalmente, nós pessoalmente, estaremos totalmente mobilizados para os acompanhar passo a passo e para ajudar o país a recuperar desta tragédia terrível, terrível (...) Estamos lá para os apoiar com toda a nossa energia e com todos os nossos recursos, também de uma forma coordenada com os Estados-membros. E quero agradecer a Portugal pelo que já tem feito", declarou.

Mogherini prestava declarações à imprensa portuguesa, acompanhada do primeiro-ministro António Costa, depois de um encontro entre ambos à margem da reunião do Partido Socialista Europeu, a anteceder o Conselho Europeu que tem hoje início em Bruxelas.