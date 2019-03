Actualidade

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) abriu hoje um procedimento disciplinar ao FC Porto, na sequência de incidentes ocorridos na receção ao Sporting, em 16 de março, para a 20.ª jornada do nacional de hóquei em patins.

"Em reunião do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, do dia 20 de março de 2019, deliberou este Conselho a instauração de processo disciplinar ao FC Porto, face à gravidade indiciária dos alegados factos trazidos ao seu conhecimento, no âmbito do jogo realizado no passado dia 16 de março", escreveu em comunicado a FPP.

A federação indica ainda que os 'dragões' já foram notificados do procedimento disciplinar e da respetiva nota de culpa.