Actualidade

A ministra da Cultura declamou hoje poesia perante os operários da fábrica de lápis Viarco, em São João da Madeira, onde defendeu que esse género literário deve celebrar-se "fora dos livros", em diferentes contextos da vida quotidiana.

A visita de Graça Fonseca àquela que é a única empresa do género na Península Ibérica verificou-se no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Poesia e do festival literário "Poesia à Mesa", que, ao longo de todo o mês, vem promovendo a obra de vários autores lusófonos não apenas em salas de espetáculos, mas também em espaços menos convencionais como restaurantes, cafés, o centro de saúde local e autocarros da rede pública de transportes.

Depois de percorrer todas as seções da fábrica e ajudar até a acomodar as chamadas "sanduiches" de madeira e grafite de que resultam os lápis, a governante afirmou que o que está em causa é assim "um maravilhoso exemplo de como celebrar a poesia", porque essa deve ser festejada "não apenas nos livros, mas, fundamentalmente, fora deles".