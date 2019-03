Actualidade

O Festival MED vai ter pela primeira vez um espaço dedicado ao cinema, com exibições de curtas e longas-metragens, nos quatro dias em que se realiza, este verão, em Loulé, anunciou à Lusa Carlos Carmo, diretor do evento.

O festival decorre nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho, apresentando, ao todo, mais de 80 horas de música e cerca de 280 músicos, em representação de 22 países, a atuar nos dez palcos montados em vários pontos da zona histórica de Loulé.

Além da aposta na diversidade musical, com base nas denominadas músicas do mundo, o cinema surge como uma novidade na presente edição, depois de, nos últimos três anos, a edição de "Cinema Med", ou cinema do mundo, ter decorrido nos dias que antecediam ao festival.