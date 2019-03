Actualidade

A ministra da Cultura revelou hoje que a oferta comercial das lojas de diversos museus do país vai passar a incluir conjuntos de 12 lápis que, tendo fabrico nacional, exibirão versos marcantes de poetas portugueses.

A medida foi anunciada numa visita da governante à empresa Viarco, que, instalada em São João da Madeira e sendo a única fábrica de lápis em laboração na Península Ibérica, confirmou a encomenda de cerca de 8.000 desses objetos de escrita - todos eles decorados com estrofes concebidas no período que cobre desde a obra do rei D. Dinis (1261-1325) até à de Mário de Sá-Carneiro (1890-1916).

Graça Fonseca explicou que a seleção recaiu sobre poetas "mais clássicos" e revelou: "A partir de hoje estes lápis passarão a estar à venda nas lojas dos museus e também ficarão disponíveis a nível de circuito comercial".