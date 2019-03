Actualidade

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo foi multado em 20 mil euros, por conduta imprópria, o mesmo valor que tinha sido aplicado ao treinador argentino Diego Simeone, cujo gesto o avançado da Juventus reproduziu, anunciou hoje a UEFA.

No fim do jogo com o Atlético de Madrid, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Ronaldo imitou o gesto feito no primeiro encontro pelo técnico da equipa espanhola, que simulou agarrar os testículos enquanto festejava um dos golos dos 'colchoneros'.

Depois de ter perdido por 2-0 na primeira mão, em Madrid, a Juventus impôs-se em Turim por 3-0, com três golos marcados pelo avançado português, aos 27, 49 e 86 minutos, o último de penálti, conquistando o apuramento para os quartos de final.