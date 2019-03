Actualidade

As queixas por discriminação racial dispararam no ano passado, altura em que a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) recebeu 346 denúncias, quase o dobro do registado em 2017.

Os dados foram conhecidos hoje, quando se assinala o primeiro Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que é também o Dia Internacional desde 1966, revelando que 346 pessoas apresentaram queixa junto da CICDR, um organismo que tem como missão prevenir e sancionar práticas de discriminação.

Estas 346 queixas representam um aumento de 93% face a 2017, quando deram entrada 179 denúncias e de quase 500% face a 2014, ano em que apenas foram apresentadas 60 queixas, verificando-se "um aumento consolidado nos últimos quatro anos, crescendo cerca de mais 40% ao ano".