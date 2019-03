Actualidade

Manel Cruz, Mdou Moctar, The Mauskovic Dance Band, Julinho da Concertina e K-X-P são algumas das bandas anunciadas hoje para a quinta edição do festival A Porta, que quer celebrar "um sonho", entre 14 a 23 de junho.

A diversidade proporcionada por grupos de diversos pontos do mundo é uma das marcas desta edição do festival que, apesar de se assumir multidisciplinar, vai contar com quase quatro dezenas de momentos musicais.

"São projetos extraordinários, que muita gente não sabe quem são, mas temos esta vontade de surpreender e confrontar o público com propostas cada vez mais inovadoras, sejam da região, sejam do mundo, explicou à Agência Lusa Gui Garrido, responsável pelo festival.