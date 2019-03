Actualidade

O copresidente executivo da Sonae Ângelo Paupério afirmou hoje que, apesar do falhanço da entrada em bolsa da Sonae MC, "o saldo é positivo" porque o negócio do retalho está hoje "melhor preparado para qualquer operação de mercado".

"O ativo Sonae MC tal como está, está melhor preparado para ser parte de qualquer tipo de operação de mercado, porque está com mais capacidade de ser usado quer como 'currency', quer como gerador de valor no portefólio da Sonae", afirmou Paupério durante a apresentação dos resultados de 2018 do grupo, na Maia.

Neste contexto, e questionado sobre se a operação poderá vir a ser relançada, Ângelo Paupério disse que "este tipo de operações deve estar sempre em cima da mesa, para este negócio e para os outros", já que "são alternativas que o mercado proporciona" e há "momentos e razões" que podem levar a essa opção.