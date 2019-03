Idai

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, transmitiu hoje a solidariedade de Portugal ao governo moçambicano num encontro com o ministro responsável pelas operações de apoio às vítimas do ciclone Idai.

A zona centro de Moçambique foi na quinta-feira assolada por um ciclone, deixando milhares de pessoas sem casa e provocando a morte de pelo menos mais de duas centenas de pessoas.

Após um encontro na Beira, centro de Moçambique, com o ministro da Terra e Planeamento, Celso Correia, o secretário de Estado disse à Lusa que além de transmitir solidariedade a reunião serviu também para o Governo de Portugal informar que está a caminho um avião C130 com especialistas em operações de resgate, e que uma equipa médica, com uma tenda preparada para consultas e pequenas cirurgia, além de outros especialistas, vai chegar também num C130, "que irá ser colocado ao dispor das autoridades".