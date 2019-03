Idai

Quinta-feira da semana passada Baptista Caetano, diretor da Escola Santa Lúcia, mandou os alunos para casa mais cedo. No dia seguinte não tinha alunos, nem professores, e escola tão pouco.

"Até quinta-feira, ao princípio da manhã, houve aulas mas depois, por causa dos comunicados, pelas 11.00 libertámos os alunos, No dia seguinte estava assim". Baptista Caetano está à porta de uma das salas de aula da escola, sem telhado e com água ainda no chão, resultado do ciclone Idai que na semana passada assolou a região centro de Moçambique, especialmente a cidade da Beira.

Uma das consequências da catástrofe, que já provocou mais de 200 mortes, foi a interrupção das aulas, na cidade da Beira, mas também noutros povoações da região, que estão desde então inundadas.