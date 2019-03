Actualidade

O ator António Capelo apresenta no sábado, no Auditório Grupo Musical de Miragaia, no Porto, o espetáculo "Uma Noite com a Palavra dos Poetas", que definiu como um serão em torno da poesia que marcou a sua carreira.

Enquadrado na programação para 2019 do ciclo Cultura em Expansão, da Câmara do Porto, a peça terá entrada livre e arranca pelas 21:30, sendo o fundador da Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE), que dirige, acompanhado ao piano por Inês Linhares, com a luz a cargo de Mário Bessa.

"Fui desafiado para fazer um projeto no Cultura em Expansão, e não tenho nada preparado só para mim, como um monólogo ou um solilóquio, e pensei que seria interessante revisitar uma série de poemas, ao longo de uma hora, em poesia muito dispersa, de uma série de autores que se cruzaram na minha vida profissional", conta à Lusa o ator e encenador.