Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a empreitada para encher com areia as praias da Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, uma intervenção que pretende minimizar a erosão causada pelos temporais.

Em comunicado, o Conselho de Ministros explicou que a aprovação da "empreitada de alimentação artificial" pretende não só "providenciar maior proteção contra os fenómenos de galgamento oceânico", como também "minimizar os efeitos negativos causados pelos temporais sobre essa linha de costa".

O Ministério do Ambiente confirmou hoje à agência Lusa que a intervenção se refere ao enchimento das praias da Costa de Caparica com "cerca de um milhão de metros cúbicos de areia", um anúncio feito em 27 de novembro do ano passado.