Idai

O hospital de campanha do INEM, que hoje foi certificado internacionalmente, está apto a partir para ajudar as populações vítimas do ciclone em Moçambique, caso haja necessidade.

O presidente do INEM, Luís Meira, disse à agência Lusa que o instituto de emergência médica teria "muito rapidamente condições" de enviar o seu equipamento de emergência usualmente conhecido como hospital de campanha para ajudar as populações de Moçambique.

"Se for essa a decisão, teremos muito rapidamente condições", afirmou o responsável, lembrando contudo que é necessário garantir que a assistência enviada é a adequada e não impondo às autoridades locais qualquer fardo em termos de organização.