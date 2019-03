Idai

A passagem do ciclone Idai por Moçambique inundou pelo menos 1.276 quilómetros quadrados nas províncias de Sofala, Manica e Zambézia, segundo os dados de satélite mais recentes recolhidos pelo programa europeu Copernicus.

De acordo comos dados partilhados pelos Serviços de Gestão de Emergência do Copernicus - Copernicus EMS -, a província mais afetada foi Sofala, com 1.224,3 quilómetros quadrados, seguindo-se a província de Zambézia, com 49,7 quilómetros quadrados de área inundada e Manica, que contou com 1,97 quilómetros quadrados afetados na sua capital, Chimoio.

Coordenado e gerido pela Comissão Europeia, através de uma parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa), o programa Copernicus foi estabelecido em 2014 com o objetivo de providenciar uma vasta capacidade de observação global contínua, autónoma e de alta qualidade.