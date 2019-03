Idai

O diretor do escritório para os Serviços Climáticos da Organização Meteorológica Mundial (OMM) defendeu hoje a necessidade de reforçar o sistema e a eficácia dos avisos às populações em caso de catástrofes como a do ciclone Idai.

Em entrevista à ONUNews, Filipe Lúcio, que é diretor do Escritório sobre o Quadro Global para os Serviços Climáticos da OMM e ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia em Moçambique (INMM), disse que a agência acompanha com "muita preocupação" a situação no país.

"A OMM tem estado a acompanhar este fenómeno com muita preocupação, pelo facto de ter sido um ciclone dos mais fortes, de categoria 4, capaz de causar estragos e os estragos em Moçambique foram consideráveis. Estamos interessados não só em monitorizar, mas também em trabalhar com o país no sentido de reforçar a sua capacidade de avisos prévios", disse.