Actualidade

(CORREÇÃO) Madrid, 21 mar (Lusa) - O programa oficial espanhol da comemoração dos 500 anos da primeira volta ao Mundo já "supera os 190 projetos", dos quais 67 foram incluídos recentemente, informou hoje em Madrid o Ministério da Cultura de Espanha. (CORRIGE TÍTULO ANTERIOR: "Comemorações do V aniversário de viagem Magalhães/Elcano tem mais de 190 projetos")

Ao programa da comemoração, que começa em 10 de agosto próximo em Sevilha, coincidindo com o início da viagem liderada inicialmente pelo português Fernão de Magalhães e terminada pelo espanhol Sebastião Elcano, poderão ainda ser adicionados mais projetos ao longo da celebração que decorre até o final de 2022.

De acordo com o comunicado divulgado, para otimizar a projeção da comemoração foi também apresentada uma "estratégia internacional" para coordenar as atividades do quinto centenário da viagem no exterior, principalmente junto dos países da rota.