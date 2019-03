Actualidade

O diretor português de arte Artur Pinheiro está nomeado para os Platino, os prémios de cinema ibero-americano, por causa do filme "O grande circo místico", do brasileiro Carlos Diegues.

De acordo com a lista de nomeados hoje revelada pela organização, "O grande circo místico", uma produção luso-brasileira rodada por Cacá Diegues, está indicada ainda para o Platino de melhor música original, de Chico Buarque e Edu Lobo.

Nascido em Lisboa, em 1972, Artur Pinheiro assina a direção de arte daquela longa-metragem e conta no currículo com a participação em filmes como "As mil e uma noites", de Miguel Gomes, "Ramiro", de Manuel Mozos, e "Como desenhar um círculo perfeito", de Marco Martins.