Actualidade

Cientistas descobriram na China uma jazida de fósseis com mais de 50 espécies com centenas de milhões de anos que não estavam ainda descritas e que pode ajudar a compreender os primórdios da evolução animal, foi hoje divulgado.

Localizado nas margens do rio Danshui, o depósito de Qingjiang, no sul da China, reúne fósseis do início do período geológico Cambriano, que decorreu há entre 542 milhões e 488 milhões de anos.

Os especialistas identificaram até agora na jazida de fósseis 101 espécies, das quais mais de metade (53%) não estavam descritas, refere em comunicado a American Association for the Advancement of Science (Associação Americana para o Avanço da Ciência, que edita a revista Science).