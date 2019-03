Venezuela

A União Europeia reclamou hoje a libertação "imediata e incondicional" do chefe de gabinete do autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, atribuindo às "autoridades relevantes" a responsabilidade pela sua segurança e integridade.

Num comunicado divulgado ao início da noite em Bruxelas, o Serviço Europeu de Ação Externa aponta que as forças de segurança venezuelana detiveram hoje Roberto Marrero e forçaram a entrada na residência de Sérgio Vergara, membro da Assembleia Nacional do Estado de Táchira, "desrespeitando a sua imunidade parlamentar".

"A União Europeia apela a que o sr. Marrero seja libertado imediatamente e incondicionalmente, e responsabiliza as autoridades relevantes pela sua segurança e integridade", prossegue o comunicado do corpo diplomático da UE, vincando que "a imunidade dos membros da Assembleia Nacional deve ser respeitada em todas as circunstâncias".