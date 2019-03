Actualidade

O selecionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, afirmou hoje que a pressão está toda em cima de Portugal, no jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, e confessou que tem um "grande respeito" por Cristiano Ronaldo.

"Portugal está pressionado, porque joga em casa e porque é campeão europeu. Nós estamos cá para tentar ganhar pontos e fazer um bom jogo. A pressão está em Portugal. A minha equipa tem treinado bem e estamos bem preparados", afirmou Andriy Shevchenko.

O selecionador ucraniano falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada no grupo B, agendado para sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.