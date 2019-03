Actualidade

O Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) anunciou hoje que o médico responsável pela Unidade de Medicina Nuclear da região, Rafael Macedo, "foi dispensado", justificando a decisão com as "faltas injustificadas" dadas pelo clínico.

"O SESARAM informa que a partir de hoje, 21 de março, o médico Rafael Macedo foi dispensado da realização de exames na Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM, pelo facto de não estarem reunidas as condições de serenidade, estabilidade, tranquilidade e confiança no serviço", pode ler-se na informação distribuída na região.

Rafael Macedo, responsável pelo referido serviço, gerou uma polémica na Madeira depois de denunciar que estavam a ser encaminhados pacientes da unidade instalada no Hospital do Funchal para fazer exames numa clínica privada, enquanto a instalada no hospital, inaugurada em 2013 e certificada em 2017, estava "praticamente parada".