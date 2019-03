Actualidade

Os 25 jornalistas precários que tiveram parecer positivo para integração nos quadros da agência Lusa vão entregar na sexta-feira uma carta ao Presidente da República a pedir que interceda para o desbloqueio do processo.

"A intenção do grupo de jornalistas que está nesta situação é entregar amanhã [sexta-feira] uma carta ao Presidente da República para pedir que interceda com todas as diligências possíveis para o desbloqueio deste processo", indicou um jornalista em nome do grupo, adiantando que vão abordar Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia do 108.º aniversário da Universidade do Porto.

Em causa está o facto de 25 jornalistas que se candidataram ao Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) terem recebido, em 30 de novembro de 2018, via correio eletrónico, uma mensagem da CAB (Comissão de Avaliação Bipartida) da Cultura a informar que o parecer tinha sido remetido para homologação e que a decisão final ser-lhe-ia transmitida após assinatura do respetivo despacho pelos membros do Governo competentes, ou seja, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Ministério das Finanças.