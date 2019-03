Actualidade

A venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos recintos desportivos pode vir a integrar o novo regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.

Em declarações à agência Lusa após a audição do Grupo de Trabalho de Desporto, da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, às federações de futebol, voleibol, natação e andebol, na Assembleia da República, o deputado do PSD Pedro Pimpão, coordenador do grupo, admitiu hoje que é "uma questão que vai merecer reflexão dos grupos parlamentares" face às solicitações de várias entidades, como clubes, federações e Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Foi uma questão que de início não foi colocada, mas que agora tem sido suscitada nestas audições. O que é certo é que a própria lei estabelece já a possibilidade de venda de bebidas alcoólicas em determinados espaços dentro dos recintos desportivos. Esta generalização da venda vem no seguimento de normas internacionais, nomeadamente da UEFA, em que já é permitido que os clubes possam fazê-lo, com benefícios para a segurança", afirmou.