Idai

Um avião fretado pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) parte na segunda-feira com ajuda humanitária para a Beira, região no centro de Moçambique afetada pela passagem do ciclone Idai, anunciou hoje o presidente daquela instituição.

O presidente da CVP, Francisco George, anunciou hoje, em Lisboa, que a instituição angariou 394.000 euros para ajuda humanitária a Moçambique, país que já contabiliza 242 vítimas mortais em consequência da passagem do ciclone.

Em conferência de imprensa, Francisco George referiu que a CVP recebeu 144.000 euros até às 15:00 de hoje, acrescentando que lhe foi prometida a entrega "em breve" de mais 250.000 euros por parte de outras organizações.