Actualidade

Procuradores do Ministério Público Federal do Brasil afirmaram hoje, em conferência de imprensa no Rio de Janeiro, que o ex-Presidente Michel Temer é o líder de uma organização criminosa que atua no país há 40 anos.

"Temer e este grupo de criminosos que foi preso hoje tem atuado há pelo menos 40 anos no Brasil. O coronel Lima [João Baptista Lima Filho] e Michel Temer atuam juntos desde a década 1980. Eles se conhecem, quando Temer era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Na mesma época, o coronel Lima passou a atuar na [empresa de consultoria]Argeplan", explicou a procuradora Fabiana Schneider.

"Provas documentais mostram que houve um crescimento visível das contratações da Argeplan nos períodos em que Michel Temer ocupava cargos públicos, o que também indica que a organização criminosa vem atuando há 40 anos, até os dias de hoje", acrescentou.