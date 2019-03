Idai

Pelo menos 259 pessoas morreram no Zimbabué vítimas da passagem do ciclone Idai, segundo o mais recente balanço feito hoje pela ministra da Defesa zimbabueana, referindo que 120 corpos foram levados pelas águas do país para Moçambique.

No balanço feito durante a visita que realizou à cidade de Mutare, no leste do país, a ministra da Defesa, Oppah Muchinguri, revelou que mais de 120 corpos foram levados para território moçambicano, nas inundações e cheias que se seguiram à passagem do ciclone Idai pelos dois países, e ainda pelo Maláui.

Estes corpos juntam-se aos restantes 139 mortos anteriormente confirmados pelas autoridades do Zimbabué.