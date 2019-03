Idai

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que está disponível para ajudar a população moçambicana afetada pelo ciclone Idai, declarando estar também solidário com os povos do Zimbabué e Maláui.

"Ontem (quarta-feira) liguei para o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, para prestar solidariedade ao seu país e às vítimas da devastação causada pelo ciclone Idai. Colocamo-nos à disposição no que for possível. Solidarizo-me com o povo do Zimbabué e Maláui, também atingidos pelo ciclone", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

O número de mortos confirmados na sequência do ciclone Idai subiu para 242 em Moçambique e 139 no Zimbabué, segundo dados oficiais hoje divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU).