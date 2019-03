Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, anunciou hoje uma nova geração das casas 'encarnadas', com a primeira a ser lançada em Santarém, realçando também a aposta na formação das modalidades.

O líder máximo das 'águias', que discursava durante a gala 'Cosme Damião', que comemora o 115.º aniversário do Benfica, destacou a aposta em novas infraestruturas e obras de alargamento do Caixa Futebol Campus, no Seixal.

"Estas obras serão em breve anunciadas publicamente. Estamos num processo de aquisição de novos terrenos para expandir ainda mais a nossa Caixa forte do Seixal", afirmou.