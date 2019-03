Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, considerou positiva a resposta "em duas modalidades" hoje acordada em Bruxelas pela União Europeia ao pedido de extensão do Artigo 50.º apresentado pelo Reino Unido, que evita um 'Brexit' desordenado já na próxima semana.

No final do primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu, exclusivamente consagrado ao 'Brexit', António Costa disse que "era preciso encontrar uma solução" que, por um lado, prevenisse uma saída desordenada já na próxima sexta-feira, 29 de março, e, por outro, também evitasse uma indefinição no futuro que viesse a perturbar as eleições europeias e o funcionamento das instituições europeias.

"Com a decisão que foi hoje tomada, creio que respondemos positivamente àquilo que era necessário responder", disse, apontando que não foi atendido o pedido de prolongamento até 30 de junho apresentado por Londres, mas foi acordada uma "extensão em duas modalidades": até dia 22 de maio de 2019 no pressuposto de que na próxima semana o parlamento britânico aprova o Acordo de Saída, ou uma extensão até 12 de abril se a Câmara dos Comuns voltar a chumbá-lo.