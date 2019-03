Idai

O músico João Gil, em conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa, lançou hoje o desafio a todos os artistas lusófonos para participarem no "maior concerto do mundo" e, assim, angariarem fundos destinados a Moçambique, país afetado pelo ciclone Idai.

"Nós queremos mobilizar os povos da língua portuguesa. Queremos mobilizar o povo do Brasil, o povo de Angola, todos os músicos angolanos", anunciou João Gil numa conferência de imprensa na sede da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em Lisboa.

O músico disse ainda que se pretende mobilizar Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.