Actualidade

O avançado brasileiro Jonas, eleito na quinta-feira o melhor futebolista do Benfica, afirmou que quer voltar a ser campeão pelas 'águias' e que não se vê a representar outro clube, pelo que quer encerrar a carreira de encarnado.

O jogador, que falava à margem da Gala Cosme Damião, na comemoração do 115.º aniversário do Benfica, disse estar feliz com a distinção, aproveitando o momento para agradecer a todos os colegas de equipa.

"Tenho de agradecer a todos, especialmente os meus companheiros que estão diariamente comigo. Não podia deixar de mencionar o que aconteceu comigo há quatro anos e meio [no Valência não era opção], estava debilitado, não tinha perspetivas e o Benfica deu-me a mão. Estou muito grato", afirmou.