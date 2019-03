Actualidade

Pelo menos 44 pessoas morreram na quinta-feira, no leste da China, numa explosão ocorrida numa fábrica de produtos químicos, anunciaram hoje as autoridades locais.

A explosão registada num parque industrial em Yancheng causou ainda 90 feridos graves, indicaram as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias chinesa Xinhua.

De acordo com o jornal Diário do Povo, a explosão destruiu os edifícios do parque, danificou residências nas proximidades e lançou uma grande nuvem de fumo sobre a zona.