A ex-candidata presidencial brasileira Marina Silva afirmou hoje que a prisão do ex-chefe de Estado do Brasil Michel Temer significa que "ninguém é imune à Lei", acrescentando que o combate à corrupção no país deve continuar.

"A prisão do ex-presidente Temer sinaliza que todos os que praticaram corrupção têm que ser exemplarmente punidos pela Justiça. Na República, ninguém é imune à Lei. As operações de combate à corrupção precisam de continuar a desmontar todos os esquemas criminosos de assalto ao Estado", escreveu a líder ambientalista na rede social Twitter.

Também Ciro Gomes, ex-candidato às presidenciais do ano passado, se manifestou acerca da prisão de Michel Temer, com a publicação de uma entrevista que o próprio concedeu ao Correio Braziliense em 2018, onde afirmou que Temer seria o próximo político a ir para a cadeia: "Não é bola de cristal. É conhecer essa gente", escreveu, também no Twitter.