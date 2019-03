Nova Zelândia/Ataque

A Nova Zelândia parou hoje, uma semana após o ataque contra duas mesquistas que causou 50 mortos, para ouvir a chamada à oração islâmica e, em seguida, cumprir dois minutos de silêncio em homenagem às vítimas.

Num dia sem precedentes, a chamada à oração islâmica foi transmitida na rádio e televisão públicas, enquanto milhares de pessoas, incluindo a primeira-ministra, Jacinda Ardern, se reuniram em frente à mesquita Al Noor, onde morreram 42 das 50 vítimas.

"A Nova Zelândia chora com vocês. Somos um", declarou Ardern, um dia depois de ter anunciado a proibição da venda de armas de assalto e semiautomáticas, como as que foram usadas no ataque da passada sexta-feira.