Actualidade

A descolonização dos museus vai ser tema de um debate que decorrerá hoje, no Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, com a presença de museólogos, entre os quais Wayne Modest, subdiretor do Tropenmuseum, na Holanda.

Promovido pela Associação Acesso Cultura, o encontro tem como objetivo debater "a descolonização dos museus, que tem estado na ordem do dia em vários países do mundo, especialmente em países que, no passado, tiveram colónias e/ou com uma forte ligação à escravatura", como Portugal.

Para o debate, a Acesso Cultura convidou também investigadores, antropólogos, artistas e ativistas, nomeadamente Catarina Simão, Isabel Raposo Magalhães, Joacine Katar Moreira, Judite Primo, Luís Raposo, Manuel Dias dos Santos e Paulo Costa.