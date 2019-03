Actualidade

Macau recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes em fevereiro, mês em que neste ano se celebrou o ano novo chinês, indicam dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), o aumento de 15,5% em termos anuais deveu-se "aos feriados do ano novo lunar e à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau", a maior travessia marítima do mundo, inaugurada a 24 de outubro do ano passado.

Em fevereiro chegaram a Macau 3.545.701 visitantes, um aumento de 3,5% em termos mensais. Os números de turistas, 1.510.178, e de excursionistas, 2.035.523, registaram uma subida de 8,2% e de 21,5%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano passado.