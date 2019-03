Actualidade

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) alertou hoje que há mais utentes a aguardar vaga na rede de cuidados continuados, que os tempos de espera aumentaram e que o nível de acesso geográfico piorou.

Numa informação publicada no seu 'site', a ERS diz que nas análises que realizou ao funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) concluiu que, apesar do número de camas e das dotações relativos a recursos humanos terem aumentado, há mais utentes a aguardar vaga.

Segundo a ERS, que cita a informação disponibilizada publicamente pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 1.641 utentes aguardavam vaga no final de 2018, um aumento de 9% relativamente ao ano anterior e mais 24% do que no final de 2016.