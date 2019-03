Actualidade

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), lamentou hoje que a criação de um centro oncológico no hospital de Viseu "esteja constantemente a ser adiada", apesar da importância que tem para a região.

"Foi com surpresa que tomámos conhecimento de que o atual conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu manifestou o desejo de alterar o programa funcional e a base do centro oncológico", disse o autarca à agência Lusa.

José António Jesus lembrou que, "em 2017, numa cerimónia pública, o então secretário de Estado da Saúde anunciou o arranque deste investimento, que estaria disponível em 2019", e que "haveria uma afiliação entre esta unidade e o IPO (Instituto Português de Oncologia) de Coimbra".