Actualidade

Sete países da América do Sul criam hoje, no Chile, um novo organismo de integração regional, a PROSUL, com ideologia de direita e a favor do mercado livre, em substituição da falida UNASUL, de ideologia de esquerda.

Dos 12 países sul-americanos, apenas sete aderem imediatamente ao projeto e enviaram seus respetivos presidentes: Chile, Colômbia, Brasil, Equador, Peru, Argentina e Paraguai.

Bolívia, Uruguai, Guiana e Suriname não aderiram, os dois primeiros por desconfiarem que o novo bloco seja apenas uma união da nova direita regional.